'Heitinga niet blij met kritiek': "Nu is hij woedend denk ik"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
'Heitinga niet blij met kritiek': "Nu is hij woedend denk ik"

Arthur
bron: Doorzetters
John Heitinga kijkt bedenkelijk
John Heitinga kijkt bedenkelijk Foto: © BSR Agency

In de wereld van het voetbal lijkt er geen dag voorbij te gaan zonder analyses, meningen en kritiek. Praatprogramma’s en podcasts waarin het gedrag en de prestaties van spelers en trainers worden besproken, schieten als paddenstoelen uit de grond.

Een van de vaste gezichten in die mediawereld is Rafael van der Vaart, die regelmatig aanschuift bij Studio Voetbal en onlangs te gast was in de podcast Doorzetters.

Volgens Van der Vaart kunnen de meeste spelers en trainers prima omgaan met kritiek, al geldt dat niet voor iedereen. "Alleen Heitinga was een beetje boos dat we hem bekritiseerd hadden toen hij voor de eerste keer trainer van Ajax was," vertelt de oud-international. "Nu is hij woedend denk ik, haha. Hij moet ook niet luisteren, hij moet gewoon zelf zijn ding doen. Maar we kunnen moeilijk zeggen dat Ajax lekker bezig is."

