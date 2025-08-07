Heitinga noemt twee talentvolle Ajax-spelers: "Dat is genieten"

Ajax neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Telstar, maar trainer John Heitinga kan nog geen beroep doen op Josip Sutalo. De kans is daardoor groot dat Aaron Bouwman aan de aftrap verschijnt. De oefenmeester vindt het echter juist goed dat de selectie niet meer zo breed is bij de club uit Amsterdam.

"Het is eigenlijk ook heel mooi voor de jonge jongens, want dat zijn er nog meer naast Aaron. Dit is waarom we de groep kleiner wilden maken", legt hij uit op de website van VI. "Dat jongens kansen krijgen als er een blessure is, dat er zelf opgeleide jongens op het veld staan, dat is mooi om te zien. Sean Steur valt ook nog in en had een paar goede tackles, dat is genieten", aldus Heitinga, die ook uitkijkt naar het debuut van Oscar Gloukh.

"Dat is er echt wel eentje die er bewust voor kiest om naar Ajax te komen, hij wil heel graag voor Ajax voetballen, constateert hij. "In de gesprekken merk je dat, hij wil echt het verschil maken. We zijn natuurlijk blij dat hij binnen is en we kunnen niet wachten om met hem te werken. Op dit moment (het interview werd opgenomen na de wedstrijd tegen AS Monaco, red.) mag hij nog niet trainen, dus ik heb hem nog niet van dichtbij gezien. Vooral heel veel vanuit video. Maar hij is fit, hij heeft natuurlijk al een play-off-wedstrijd gespeeld en gewoon een voorbereiding gedraaid", besluit Heitinga.