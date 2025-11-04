'Heitinga nog stevig in zadel': "Champions League minder waarde"

John Heitinga lijkt voorlopig stevig in het zadel te zitten als trainer van Ajax. Dat zegt Ajax-watcher Johan Inan in de podcast van het Algemeen Dagblad . Hoewel Ajax bezig is aan een teleurstellend seizoen, lijkt zijn positie nog niet direct in gevaar. De Amsterdammers staan vierde in de Eredivisie, met acht punten achterstand op koplopers Feyenoord en PSV, en bungelen in de Champions League onderaan.

In de podcast wordt Inan gevraagd of het duel met Galatasaray mogelijk de beslissende wedstrijd voor Heitinga kan worden. Volgens hem is dat niet waarschijnlijk. "We hebben de directie al horen zeggen dat ze iets minder waarde hechten aan de Champions League. Het is niet echt een graadmeter vanwege de financiële verschillen tussen de clubs," legt hij uit.

Inan wijst op de enorme investeringen die Galatasaray doet. Zo betaalde de Turkse club 75 miljoen euro voor Victor Osimhen, die overkwam van Napoli. "Dat zijn bedragen waar men in Amsterdam alleen maar van kan dromen," zegt Inan. Daarom verwacht hij niet dat algemeen directeur Alex Kroes bij een nederlaag direct zal besluiten om afscheid te nemen van Heitinga.