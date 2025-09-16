Heitinga onder druk: "Deze week is wel heel belangrijk voor hem"

In de Radio 10 Ochtendshow heeft Andy van der Meijde zijn oordeel geveld over het duel van Ajax tegen PEC Zwolle. Hij ziet dat John Heitinga, ondanks de overwinning op PEC, een belangrijke week te wachten staat.

"Het was wel weer billenknijpen. Maar de eerste helft hadden ze wel 4-0 voor moeten staan. Weghorst mist een paar ballen die hij er normaal inschiet", zegt Van der Meijde bij de Radio 10 Ochtendshow. "Maar de tweede helft was heel verschillend ten opzichte van de eerste helft. In de eerste helft werd er goed gevoetbald, maar in de tweede helft zakt dat weer helemaal weg."

"Deze week is wel heel belangrijk voor John Heitinga. Je speelt thuis in de Champions League tegen Internazionale", zegt Van der Meijde. "Cristian Chivu is daar trainer, daar speelde ik nog mee bij Inter en Heitinga bij Ajax. Dus het is mooi dat die twee tegenover elkaar staan als trainers. Dat vind ik wel heel interessant."

"Chivu is pas net trainer bij Inter en ik heb hem nog niet aan het werk gezien", zegt Van der Meijde, die niet weet wat hij moet verwachten. "Maar twee verdedigers van Ajax die nu hoofdtrainers zijn bij Ajax vind ik wel interessant. En daarna nog de topper met PSV, dus dat is een belangrijke week voor Ajax."