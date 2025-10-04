Heitinga onder vuur: "De Ajax-leiding verdient evenveel kritiek"

Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
bron: Voetbal International
Kelvin de Lang, Marijn Beuker en John Heitinga
Kelvin de Lang, Marijn Beuker en John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax krijgt de afgelopen weken veel kritiek van de Nederlandse pers, maar ook de achterban is niet te spreken over het voetbal dat gespeeld wordt onder trainer John Heitinga. Clubwatcher Lentin Goodijk is het voor een deel eens met de kritiek op de nieuwe coach.

"Natuurlijk is er meer te halen uit de huidige selectie", schrijft Goodijk in Voetbal International. "De kritiek op Heitinga en zijn staf is in die zin terecht, want de afstraffing in Marseille kan geen incident genoemd worden. Het enige verschil met de afgelopen weken, is dat de Fransen wél profiteerden van de pijnpunten van het huidige Ajax."

Toch wil Goodijk niet alleen maar kritisch zijn op Heitinga. "De clubleiding van Ajax verdient minstens zoveel kritiek, voor de samenstelling van de selectie en de technische staf. De trainer slachtofferen of niet, die spagaat hebben ze zelf gecreëerd. Dat vraagt om een serieuze blik in de spiegel", aldus clubwatcher Lentin Goodijk. 

