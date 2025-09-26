Heitinga onthult: "De kans is groot dat hij morgen gaat starten"

Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Niek
John Heitinga bij ESPN in gesprek met Hans Kraay junior
John Heitinga bij ESPN in gesprek met Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zaterdagmiddag in eigen huis op tegen NAC Breda, maar trainer John Heitinga weet nog niet of hij een beroep kan doen op Wout Weghorst. De oefenmeester liet vandaag tijdens een persconferentie weten dat hij minimaal twee spelers moet missen in de Johan Cruijff ArenA. 

“Wout Weghorst wordt vandaag getest", verklapt hij op de website van ESPN. "Dus dan weet ik na de training of hij beschikbaar is, of hij kan starten. Hij heeft gister gedeeltelijk meegetraind. Kasper Dolberg is niet fit genoeg, net als James McConnell", onthult Heitinga, die tevens liet doorschemeren dat Oscar Gloukh waarschijnlijk een basisplaats heeft bij de club uit Amsterdam. 

"Tegen PSV heeft hij het heel goed ingevuld", blikt hij terug. "Het was ook echt waar we behoefte aan hadden; een stukje creativiteit, vanuit die positie zakte hij terug naar het middenveld. Hij maakte het verschil in de tweede helft. Het is de Oscar die we ook op het trainingsveld zien, waarin hij in zijn kracht komt. De kans is groot dat hij morgen gaat starten", aldus Heitinga. 

