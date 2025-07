Heitinga onthult eerste basisplaats bij Ajax: "Er is concurrentie"

John Heitinga heeft al één zekerheid gegeven over zijn basisploeg voor het komende seizoen: Vitezslav Jaros is zijn eerste doelman. Dat bevestigde de Ajax-trainer na het 1-1 gelijkspel in de oefenwedstrijd tegen Aarhus.

Remko Pasveer was afgelopen seizoen de eerste keus, maar raakte in de tweede seizoenshelft geblesseerd. Komend jaar maakt hij plaats voor Vitezslav Jaros, die gehuurd wordt van Liverpool. "Jaros is de eerste doelman, daarom hebben we hem ook gehaald", vertelt Heitinga voor de camera van ESPN. "Maar goed, er is concurrentie."

Heitinga benadrukt dat Ajax nog maar net op gang is. Zaterdag speelde de ploeg de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding, die eindigde in een 1-1 gelijkspel tegen Aarhus. "De eerste helft was vrij slordig en teleurstellend, zeker hoe we begonnen", stelt de oefenmeester.

"We hebben de hele week getraind en daar zag ik bepaalde vastigheden, maar ik denk dat ik heel veel clipjes kan maken waarin veel spelers onnodige fouten maken. Het enige positieve uit de eerste helft is dat ze genoeg meters achter de bal aan hebben gelopen. Het fysieke gedeelte was goed, maar het kan en moet beter", vervolgt hij.

De Ajax-trainer raakte niet in de war van de matige eerste helft. "Ik ben absoluut niet geschrokken. We komen uit een goede trainingsweek, het is intens geweest. Het enige is dat de slordigheden eruit moeten. Nu hadden we te vaak balverlies en dat kost onnodig kracht", vertelt hij.

In de tweede helft maakten enkele talenten een goede indruk. "De tweede helft was goed en fris. Op het einde raakt het tankje wel leeg, maar dat is ook het enthousiasme van de jongens", aldus Heitinga.