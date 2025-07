Heitinga onthult: "Heb twee notitieblokjes, die staan helemaal vol"

John Heitinga ging deze zomer aan de slag bij Ajax. De nieuwe trainer is na zijn eerste weken in Amsterdam van mening dat Jorrel Hato en Youri Baas als linksback en als centrale verdediger kunnen spelen.

Daarbij wijst Heitinga naar Jurriën Timber. "Die heeft bij Ajax veel centraal gespeeld en zag zichzelf eigenlijk als centrale verdediger, maar speelt bij Arsenal veel op de backpositie, links en rechts zelfs. In onze periode in Londen, hij was toen geblesseerd en ik was assistent bij West Ham, ben ik veel met Jurriën gaan lunchen", vertelt de oefenmeester aan Voetbal International.

Heitinga nam dan een schriftje mee, zo onthult hij. "Want ik was benieuwd: hoe pakt Mikel Arteta het aan? Dat soort dingen. Ook van het afgelopen seizoen heb ik twee notitieblokjes, die staan helemaal vol, van gesprekken die je voert, niet alleen met trainers, maar ook met spelers. Jurriën gaat van Ajax naar Arsenal, dan vind ik het héél interessant: hoe gaat dat, hoe doen ze dat?"

Hetzelfde deed Heitinga bij Arne Slot, die van Feyenoord naar Liverpool ging. "Met Arne ook: hoe deed je dat bij Feyenoord en hoe doe je dat nu? Zo ben ik continu de afgelopen twee jaar in gesprek geweest met veel mensen in het voetbal."