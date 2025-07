Heitinga ontkracht transfergerucht: "Wij gaan hem niet terughalen"

John Heitinga gaf tijdens zijn eerste persmoment in Zeist aan dat Ajax het vertrek van Jordan Henderson moet compenseren met nieuw leiderschap. De teruggekeerde trainer verwees daarmee nadrukkelijk niet naar een mogelijke terugkeer van Dusan Tadic, wiens naam al maanden rondgaat in Amsterdam.

"Dusan gaat niet terugkomen", vertelt Heitinga tegenover het Algemeen Dagblad. "Wij gaan hem niet terughalen. Waarom niet? Wij richten ons op de spelers die we nu hebben." Op de vraag of een rentree van Daley Blind wel mogelijk is, reageerde Heitinga met een lach: "Laten we ons richten op spelers die we nu wel hebben."

Daarnaast verwacht Heitinga nog enkele ‘directe’ versterkingen. "Ik heb een mooi wensenlijstje meegegeven aan Alex (Kroes, red.) en daarmee zijn we constant bezig. Voor welke posities ga ik niet zeggen. Ik wil niet dat jongens hier er onrustig van worden", zei hij met een knipoog.