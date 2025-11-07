Heitinga ontslagen bij Ajax: "Hij was boos en zeer teleurgesteld"

John Heitinga is donderdag ontslagen als trainer van Ajax. De coach reageerde “boos” en “zeer teleurgesteld” toen Alex Kroes hem op de hoogte stelde van zijn ontslag. Dat vertelde de (voorlopig nog) technisch directeur van de Amsterdammers tegenover de Nederlandse media.

"We hebben donderdagochtend met de voltallige directie een meeting gehad over de situatie waarin we zaten", zegt Kroes tegen De Telegraaf. "Helaas was het nu toch het moment om met John en Marcel Keizer te breken. Het was uiteindelijk een unaniem besluit van rvc en directie, inclusief mijzelf dus."

Heitinga kreeg op sportcomplex De Toekomst te horen dat hij moest vertrekken. Volgens Kroes verliep dat gesprek emotioneel. "Hij was zeer teleurgesteld en dat begrijp ik ook. Hij was boos. Je kunt er allerlei woorden opplakken. Of hij het me kwalijk neemt? Dat moet je hem vragen", aldus Alex Kroes.