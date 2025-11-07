Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga ontslagen bij Ajax: "Hij was boos en zeer teleurgesteld"

Joram
bron: De Telegraaf
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga is donderdag ontslagen als trainer van Ajax. De coach reageerde “boos” en “zeer teleurgesteld” toen Alex Kroes hem op de hoogte stelde van zijn ontslag. Dat vertelde de (voorlopig nog) technisch directeur van de Amsterdammers tegenover de Nederlandse media.

"We hebben donderdagochtend met de voltallige directie een meeting gehad over de situatie waarin we zaten", zegt Kroes tegen De Telegraaf. "Helaas was het nu toch het moment om met John en Marcel Keizer te breken. Het was uiteindelijk een unaniem besluit van rvc en directie, inclusief mijzelf dus."

Heitinga kreeg op sportcomplex De Toekomst te horen dat hij moest vertrekken. Volgens Kroes verliep dat gesprek emotioneel. "Hij was zeer teleurgesteld en dat begrijp ik ook. Hij was boos. Je kunt er allerlei woorden opplakken. Of hij het me kwalijk neemt? Dat moet je hem vragen", aldus Alex Kroes.

Gerelateerd:
Johan Derksen bij VI Vandaag

Derksen: "Lullig dat hij overal de schuld van krijgt bij Ajax"

0
Alex Pastoor voor de camera van Ziggo Sport

'Naam Pastoor valt in Ajax-zoektocht': "Zou niet direct nee zeggen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers John Heitinga Alex Kroes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd