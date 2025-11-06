Heitinga ontslagen: "Zo slecht was het spel niet tegen Galatasaray"

Het ontslag van John Heitinga bij Ajax zorgt voor verdeeldheid onder oud-voetballers. In de studio van Ziggo Sport geven Youri Mulder en Khalid Boulahrouz hun visie op het vertrek van de trainer. Waar Mulder vooral de timing van het besluit vreemd vindt, is Boulahrouz een stuk kritischer over de prestaties onder Heitinga.

"Galatasaray heeft op elke positie een betere speler dan Ajax. Zo gek was die uitslag niet, met de penalty’s", vertelt Mulder. "En zo slecht was het spel ook niet. Dan had je het wel eerder kunnen doen. Het is nu donderdag, drie dagen voor het duel met FC Utrecht. Dan had je het ook in de interlandperiode kunnen doen."

Toch erkent Mulder dat de resultaten tegenvielen in Amsterdam. "Het is natuurlijk niet geworden wat ze ervan verwacht hadden, maar die verwachtingen waren wel veel te hoog", aldus de huidige directeur van Schalke 04.

Boulahrouz ziet het anders en vindt dat Ajax onder Heitinga simpelweg te weinig liet zien. "Tegen FC Twente gaf het team nog een teken van leven. Dat is wat je wil zien in een slechte periode, dat het team reageert. Maar dan heb je Heerenveen-thuis, dat was gewoon niet goed. En tegen Galatasaray vond ik het, als je naar de details en inhoud kijkt, ook gewoon niet goed genoeg."

Volgens Boulahrouz waren er bovendien duidelijke signalen dat het niet meer liep in de kleedkamer. "Dan heb je nog de interviews van de spelers, die niets positiefs loslaten. Dan zijn er weinig aanknopingspunten waar je op voort kan borduren. Het was het gewoon niet", stelt hij.

Alex Pastoor sluit zich daar deels bij aan en noemt het 'een optelsom van factoren'. "Uiteindelijk heeft het verkeerde verwachtingsmanagement daar als een foute saus overheen gezeten. Het uitgangspunt als trainer moet altijd de kwaliteiten, of het gebrek daaraan, van je spelersgroep zijn. Daarop baseer je hoe je wil voetballen", aldus Pastoor.