Heitinga oogst lof: "Brobbey, Hato, Taylor en ik zijn enthousiast"

Na het vertrek van Francesco Farioli is Ajax in de zoektocht naar een nieuwe trainer uitgekomen bij het duo John Heitinga en Marcel Keizer. Dusan Tadic werkte samen met eerstgenoemde. Hij denkt dat de huidige assistent-trainer van Liverpool de perfecte man is voor de klus.

"Hij heeft de eerste keer geen eerlijke kans gehad en daarom verdient hij deze aanstelling, want hij deed het na het vertrek van Alfred Schreuder echt heel goed. Hij is een great coach en een great mens", begint de Serviër in De Telegraaf. "Hij is tactisch heel goed, heeft een fantastisch karakter en de juiste mentaliteit en hij is sociaal sterk."

De routinier vervolgt: "Denk je dat het toeval is dat Jurriën Timber, Mohammed Kudus, Edson Alvarez, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en ik allemaal zo enthousiast over hem zijn? Mijn ervaringen met Heitinga zijn gewoon heel goed", aldus Tadic, die de coach omschrijft als 'psychologisch top'. "Hij kent het gevoel bij de spelers en weet wie er een extra aai over zijn bol of een schop onder zijn kont nodig heeft."