Heitinga op de schopstoel bij Ajax? "Liever vandaag dan morgen"

Ajax verloor dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) op bezoek bij Olympique Marseille. Johan Inan ziet dat de positie van trainer John Heitinga flink ter discussie staat na de zoveelste wanprestatie van dit seizoen.

"Een groot deel van de achterban ziet de club liever vandaag dan morgen ingrijpen", schrijft hij op de website van het AD. "Hoe ver is de directie daar van verwijderd? En om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Ajax-directie was woensdagmorgen niet van plan Heitinga voor het duel met Sparta (zaterdag) te ontslaan. Na de blamage ziet de leiding geen reden om te breken met de jonge, deze zomer teruggehaalde hoofdtrainer", onthult Inan.

De clubwatcher toont zich overigens wel kritisch over de oefenmeester. "Tactisch viel Heitinga in Zuid-Frankrijk wederom door de mand", stelt hij. "Tegen Roberto de Zerbi, een trainer die zijn ploegen al jaren zo programmeert dat ze genadeloos toeslaan als tegenstanders hoog drukzetten, besloot Heitinga hoog druk te zetten en één-tegen-één te gaan spelen met een half speelveld achter de laatste linie. Na vijf minuten werd hem dat al fataal", aldus Inan.

"Heitinga blijkt naïef en hardleers als het gaat om het herkennen van speelwijzes", vervolgt hij kritisch. "Dat kost hem moeite, laat staan het bedenken van een gedegen tactiek en structuur om daarop in te spelen. Dat was juist hetgeen waar zijn voorganger Francesco Farioli in topduels in uitblonk. Misschien nog wel kwalijker is dat Heitinga ook alle moeite heeft om kleine ploegen bij de strot te grijpen. Wie de ontwikkeling, of beter gezegd het gebrek daaraan in de eerste zeven speelronden bekijkt, constateert dat Ajax eerder afglijdt dan groeit", besluit Inan.