'Heitinga op dood spoor': "Hij kan Ajax niet meer reanimeren"

De positie van John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax lijkt wankeler dan ooit. In een scherpe analyse vraagt Het Parool zich af hoe lang zijn lijdensweg in de Johan Cruijff Arena nog zal voortduren. Ook technisch directeur Alex Kroes krijgt stevige kritiek te verduren.

"De kans dat Ajax dit seizoen ‘weer Ajax wordt’, is na de thuiswedstrijd tegen AZ opnieuw geslonken," schrijft de krant. Heitinga blijft vasthouden aan "disfunctionele tactiek", terwijl spelers hem daar niet op corrigeren. De harde conclusie: "Ajax zit op een dood spoor."

Aanvallend voetbal is ver te zoeken. "Daarvoor ontbreekt het simpelweg aan te veel ingrediënten." Het Parool wijst op "kolossale inschattingsfouten" door de technische leiding. Zo negeerde men de waarschuwingen van Francesco Farioli: "De wens om aanvallender te gaan spelen, terwijl de verkoop van de beste spelers nodig was, stond gelijk aan sportieve suïcide. Voeg daarbij dat Heitinga een minder goede trainer is dan Farioli, en je kon voorspellen dat Ajax een duikvlucht zou maken."

Ook tegen AZ zakte Ajax verdedigend door het ijs. "Anton Gaaei bleek als rechtsback opnieuw niet goed genoeg en Lucas Rosa deed het links niet veel beter." Het ontbreken van een vervanger voor Jordan Henderson symboliseert volgens de krant het wankele fundament van dit Ajax.

Kroes riep op tot realisme, maar liet de signalen van Farioli zelf links liggen. "Het leidde ertoe dat Ajax hoopte dat ‘Ajax weer Ajax’ zou worden, maar inmiddels moet worden vastgesteld dat dat plan (vooralsnog) is mislukt. En het lijkt er sterk op dat Heitinga het team niet meer kan reanimeren."

De vraag is dan ook hoe lang Heitinga nog aanblijft. "Elke slechte wedstrijd of nederlaag slijt zijn gezag." En als zijn positie onhoudbaar wordt, lijkt ook het lot van Kroes aan een zijden draadje te hangen.