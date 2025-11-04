VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Heitinga op persconferentie: "Dan maken we misschien een kans"

Arthur
bron: Persconferentie
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Ajax treft woensdag Galatasaray in de Champions League. De ploeg van John Heitinga, die dit seizoen nog zonder punten staat, hoopt eindelijk tot scoren te komen. Dinsdagmiddag sprak Heitinga de media toe tijdens de persconferentie.

John Heitinga over de wedstrijd: "Galatasaray is misschien beter dan wij, maar ik denk dat we een kans maken tegen Galatasaray. Ze hebben snelle spelers, maar als we de bal behouden, maken we misschien een kans."

"We zullen als een sterk collectief moeten spelen. Zeker vanuit de omschakeling en kwaliteit voorop bij hen, dat zullen we goed moeten verdedigen", besluit de oefenmeester.

Lucas Andersen

Oud-Ajacied (32) al maanden clubloos: "Of ik nog op zoek ben?"

0
Branco van den Boomen en Kenneth Taylor

'Tweetal van Ajax traint mee maar is nog onzeker voor woensdag'

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

SAMENVATTING | Ajax zeer matig en wint niet van SC Heerenveen

0
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
