Heitinga op persconferentie: "Dan maken we misschien een kans"

Ajax treft woensdag Galatasaray in de Champions League. De ploeg van John Heitinga, die dit seizoen nog zonder punten staat, hoopt eindelijk tot scoren te komen. Dinsdagmiddag sprak Heitinga de media toe tijdens de persconferentie.

John Heitinga over de wedstrijd: "Galatasaray is misschien beter dan wij, maar ik denk dat we een kans maken tegen Galatasaray. Ze hebben snelle spelers, maar als we de bal behouden, maken we misschien een kans."

"We zullen als een sterk collectief moeten spelen. Zeker vanuit de omschakeling en kwaliteit voorop bij hen, dat zullen we goed moeten verdedigen", besluit de oefenmeester.