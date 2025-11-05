Heitinga op schopstoel? "Hangt niet per se van het resultaat af"

VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
bron: Algemeen Dagblad
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga blijft voorlopig de trainer van Ajax. De directie lijkt de oefenmeester nog steeds te steunen, ondanks dat veel supporters graag een andere keuze zouden zien.

Toch sluit Johan Inan niet uit dat dit kan veranderen. In de podcast van het Algemeen Dagblad zegt hij: "Wat je nu proeft is dat de directie niet van plan is om in te grijpen. Wel kan er een moment komen... En dat is wat je ook te horen krijgt, dat het niet per se afhangt van een resultaat. Het is meer het gevoel van als ze denken er niet meer uit te gaan halen met deze trainer, dat ze dan het besluit zullen nemen."

Inan vraagt zich daarnaast af wie uiteindelijk de knoop doorhakt als het op een mogelijke ontslag van Heitinga aankomt. "Kroes zei al eerder dat Arteta twee seizoenen de tijd kreeg bij Arsenal, waar hij achtste en vijfde werd. De algemeen directeur (Menno Geelen, red.) wijst naar het technisch hart met Kroes, Van Gaal, Beuker en Blind. Beuker is niet de technisch directeur, dus hij zal het besluit niet nemen. Kroes schuift het voor zich uit, Van Gaal is adviseur en Blind staat op het punt om de club te verlaten. Dus je vraagt je wel af: wie neemt dan het besluit bij Ajax?"

