Heitinga openbaart opstellen van Pasveer: "Nu kies ik er wel voor"

Remko Pasveer wist al sinds vorige week vrijdag dat hij woensdag in de Champions League tegen Chelsea onder de lat zou staan voor Ajax. Voor de 41-jarige doelman zelf blijft het echter onduidelijk waarom juist hij nu de voorkeur krijgt.

Trainer John Heitinga legt uit aan Ziggo Sport, wanneer hem gevraagd wordt of het een soort Fred Grim-effect is: "Fred Grim-effect? Nee, dat is het niet. In dit duel geeft hij ervaring en coaching van achteruit." Over de vraag of Pasveer na deze wedstrijd in doel blijft, zegt Heitinga: "Je weet allemaal, in de voetballerij is niks zeker, maar nu kies ik er wel voor. Met zijn ervaring weet ik dat hij er zal staan."

Over de vele wisselingen in het elftal merkt Heitinga op: "We zullen proberen te voetballen op de momenten die er zijn. Ik ga er vanuit dat ze ons hoog vast zullen zetten en daar zullen we ruimte moeten vinden. Vanuit de omschakeling kunnen we hopelijk via de vleugels en ruimte achter de verdedigers te vinden."