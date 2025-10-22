Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga openbaart opstellen van Pasveer: "Nu kies ik er wel voor"

Arthur
bron: Ziggo Sport
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Orange Pictures

Remko Pasveer wist al sinds vorige week vrijdag dat hij woensdag in de Champions League tegen Chelsea onder de lat zou staan voor Ajax. Voor de 41-jarige doelman zelf blijft het echter onduidelijk waarom juist hij nu de voorkeur krijgt.

Trainer John Heitinga legt uit aan Ziggo Sport, wanneer hem gevraagd wordt of het een soort Fred Grim-effect is: "Fred Grim-effect? Nee, dat is het niet. In dit duel geeft hij ervaring en coaching van achteruit." Over de vraag of Pasveer na deze wedstrijd in doel blijft, zegt Heitinga: "Je weet allemaal, in de voetballerij is niks zeker, maar nu kies ik er wel voor. Met zijn ervaring weet ik dat hij er zal staan."

Over de vele wisselingen in het elftal merkt Heitinga op: "We zullen proberen te voetballen op de momenten die er zijn. Ik ga er vanuit dat ze ons hoog vast zullen zetten en daar zullen we ruimte moeten vinden. Vanuit de omschakeling kunnen we hopelijk via de vleugels en ruimte achter de verdedigers te vinden."

Gerelateerd:
Wout Weghorst en Moises Caicedo

Weghorst met wond van het veld: "Heb nu een beetje hoofdpijn"

0
John Heitinga staat beteuterd langs de lijn bij Chelsea uit

'Ajax door de gehaktmolen bij Chelsea, positie Heitinga wankelt'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd