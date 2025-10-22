Heitinga optimistisch: "In Marseille gewoon goed voetbal gezien"

John Heitinga weet dat Chelsea een ploeg is die goed druk weet te zetten en dat is juist hetgeen waarop het tegen Olympique Marseille misging. De trainer wil dan ook niet dat zijn ploeg naïef voor de dag komt in Londen.

"Veel mensen refereren naar Marseille. Maar ik heb daar gewoon goed voetbal gezien, zeker in de openingsfase", zegt Heitinga op de persconferentie voorafgaand aan het duel met de Engelse grootmacht. "Maar je doet jezelf daarin tekort. Dat zijn pijnlijke momenten, maar we moeten ook niet naïef zijn."

"Chelsea is ook een ploeg die je vaak en volledig onder druk wil zetten. Ze gebruiken ook verschillende manieren van druk zetten", ziet hij. "Soms moet je ook over die druk heen spelen en die momenten wij als ploeg herkennen. Dan moeten wij niet naïef zijn en dan moeten we ook wat eerder die tweede bal gaan spelen."