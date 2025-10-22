Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Heitinga optimistisch: "In Marseille gewoon goed voetbal gezien"

Rik Engelbertink
bron: Persconferentie
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga weet dat Chelsea een ploeg is die goed druk weet te zetten en dat is juist hetgeen waarop het tegen Olympique Marseille misging. De trainer wil dan ook niet dat zijn ploeg naïef voor de dag komt in Londen.  

"Veel mensen refereren naar Marseille. Maar ik heb daar gewoon goed voetbal gezien, zeker in de openingsfase", zegt Heitinga op de persconferentie voorafgaand aan het duel met de Engelse grootmacht. "Maar je doet jezelf daarin tekort. Dat zijn pijnlijke momenten, maar we moeten ook niet naïef zijn."

"Chelsea is ook een ploeg die je vaak en volledig onder druk wil zetten. Ze gebruiken ook verschillende manieren van druk zetten", ziet hij. "Soms moet je ook over die druk heen spelen en die momenten wij als ploeg herkennen. Dan moeten wij niet naïef zijn en dan moeten we ook wat eerder die tweede bal gaan spelen."

Jorrel Hato voor Chelsea

'Vermoedelijke opstelling Chelsea: Hato is erbij tegen Ajax'

Enzo Maresca

Maresca: "Zal na het laatste fluitsignaal tegen Ajax ook zo zijn"

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

