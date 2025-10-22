Heitinga optimistisch: "Moeten daarin een fundament gaan leggen"

In een gesprek met Ziggo Sport zegt Heitinga: "Soms hoor je naïef en soms hoor je dat je de Amsterdamse bravoure moet laten zien", antwoordend op de vraag of Ajax tegen Chelsea hoog op het veld één-op-één moet spelen. "Je doet tegen Marseille een aantal dingen heel erg goed en een aantal keren loop je in de val. Dat heeft ook te maken met onze eigen slordigheden. We moeten daarin een stukje fundament gaan leggen."

Het is vaak onderwerp van gesprek of het Ajax-voetbal gespeeld kan worden met het huidige spelersmateriaal. "Het zijn dingen die je overlegt met de technische staf en spelers", zegt Heitinga. "Je wilt de jongens vanuit hun sterktes laten spelen. We weten waar we nu in zitten als groep en kennen de uitdaging die we hebben met de groep. We hebben goede momenten en mindere momenten. Helaas verlies je afgelopen weekend. Je begon goed, alleen dan loop je tegen een teleurstelling aan."