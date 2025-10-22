Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga optimistisch: "Moeten daarin een fundament gaan leggen"

Arthur
bron: Ziggo Sport
John Heitinga kijkt bedenkelijk
John Heitinga kijkt bedenkelijk Foto: © BSR Agency

John Heitinga beleeft moeilijke tijden met Ajax, maar probeert positief te blijven richting het duel tegen Chelsea.

In een gesprek met Ziggo Sport zegt Heitinga: "Soms hoor je naïef en soms hoor je dat je de Amsterdamse bravoure moet laten zien", antwoordend op de vraag of Ajax tegen Chelsea hoog op het veld één-op-één moet spelen. "Je doet tegen Marseille een aantal dingen heel erg goed en een aantal keren loop je in de val. Dat heeft ook te maken met onze eigen slordigheden. We moeten daarin een stukje fundament gaan leggen."

Het is vaak onderwerp van gesprek of het Ajax-voetbal gespeeld kan worden met het huidige spelersmateriaal. "Het zijn dingen die je overlegt met de technische staf en spelers", zegt Heitinga. "Je wilt de jongens vanuit hun sterktes laten spelen. We weten waar we nu in zitten als groep en kennen de uitdaging die we hebben met de groep. We hebben goede momenten en mindere momenten. Helaas verlies je afgelopen weekend. Je begon goed, alleen dan loop je tegen een teleurstelling aan."

Zet in op Ajax tegen Chelsea!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegne Chelsea. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Remco Pasveer

MATCHDAY | Heitinga komt met grote verrassingen in de opstelling

0
Training van Chelsea

'Ajax gewaarschuwd': "Daar ligt de grootste kracht van Chelsea"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd