Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Heitinga opvallend positief: "We doen het zestig minuten goed"

Arthur
bron: Ziggo Sport
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga blijft opvallend positief over de prestaties van Ajax, ondanks de 0-3 nederlaag tegen Galatasaray. In een interview met Ziggo Sport benadrukt de trainer dat zijn team een sterke eerste zestig minuten speelde en hoopt hij dat dit niveau snel vaker zichtbaar wordt.

Over de pijn van de nederlaag zegt Heitinga: "Dit voel je zeker wel even als je met 0-3 het veld afstapt. Je voelt dat het wat geflatteerd is. Ik denk dat je het een kleine zestig minuten goed doet. Je speelt gedisciplineerd en je speelt er een paar keer goed onderuit. Je geeft niet heel veel weg. Zelf zit je er lekker in en ik denk dat je er met vlagen goed onderuit voetbalt."

De trainer kijkt ook terug op het verloop van de wedstrijd: "In de tweede helft start je goed. Alleen, dan krijg je echt een spitsengoal tegen. We moeten natuurlijk wel de voorzet eruit halen en beter verdedigen voor de goal." Na ongeveer dertig minuten van de wedstrijd zag Heitinga dat Ajax iets vaker van de eigen goal afkwam, iets waar hij tevreden over was.

"Ik denk dat we loskwamen in het tweede deel van de eerste helft. Een aantal keer speel je er goed onderdoor. Ik moet het team ook echt een compliment maken dat ze van achteruit de bravoure en lef hadden om te voetballen. Dan maken ze een aantal keer goede keuzes. Het resulteerde in een paar kleine kansjes, maar uiteindelijk sta je hier wel met een zuur gevoel", besluit Heitinga.

