Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

Valentijn Driessen vindt FC Utrecht niet de terechte winnaar bij het duel tussen FC Utrecht en Ajax. Hij vond de Amsterdammers niet minder spelen dan de Domstedelingen, maar ziet wel dat Ajax in 'de hoek waar de klappen vallen' zit.

"Het was een hele intense wedstrijd en dat verwacht je ook. Ze hebben beide midweeks gespeeld, waardoor het voetbal een beetje ondersneeuwt. Maar het is een hele boel strijd en knokken en heel slecht voetbal, maar wel een vermakelijke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer", opent Driessen bij De Telegraaf.

"Ik vond een gelijkspel meer op zijn plaats dan een 2-1 overwinning voor FC Utrecht", zegt Driessen, die ziet dat Ajax ook pech heeft. "Ajax zit in de hoek waar een heleboel klappen vallen. Het maakt niet uit of Fred Grim op de bank zit of John Heitinga. Ze willen graag verder, maar je kan geen ontwikkeling verwachten van Grim in drie dagen tijd."

"Soms kun je ook een reactie van een ploeg verwachten, maar dat vond ik ook niet het geval. Er stond niet een heel andere ploeg op het veld. Hij vield ook vast aan bijna het hele elftal van Heitinga. Je kan ook niet verwachten dat ze opeens de pannen van het dak spelen", vindt hij. "Je hebt ook te maken met de kwaliteit van je spelers, maar dit Ajax had wel een gelijkspel verdiend."

Geen Fred Grim-effect dus, al was niemand in Amsterdam daarmee bezig. "Ze willen niet door met Grim als interim-trainer. Dus ik neem aan dat ze druk bezig zijn een andere trainer te halen. De invulling daarvan is aan de directie van Ajax. Als ik Ajax was, dan zou ik zeker een interim-trainer halen tenzij je een Frank de Boer kunt aanstellen."

"Maar anders moet je gewoon iemand halen die er tot het einde van het seizoen wil zitten. En dan moet je ook kijken naar een andere technisch directeur. Want eigenlijk is dat het belangrijkste. De technisch directeur moet een trainer aanstellen, want dat is wat een td wil. Kroes heeft al aangegeven dat hij goed, dus Ajax moet ook daarnaar zoeken", besluit hij.