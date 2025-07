Heitinga over afwezige Hato: "Richt ik me liever op andere spelers"

Hato was wel aanwezig in het stadion, maar nam plaats op de tribune en kwam niet in actie. Heitinga wilde er na afloop kort maar duidelijk over zijn. "Hij gaf zelf aan niet te willen spelen. Daar wil ik het graag bij laten. Als iemand niet wil spelen, richt ik me liever op de spelers die ik wel tot mijn beschikking heb", aldus de trainer tegenover Ajax Life.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic is Hato inmiddels hard op weg naar een overstap naar Chelsea. De Londenaren zouden al persoonlijk rond zijn met de Oranje-international en onderhandelen met Ajax over een transfersom van meer dan veertig miljoen euro.