Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Heitinga over afwezige Weghorst: "Hij had toen al wat klachten"

Amber
bron: ESPN
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax-trainer John Heitinga hoopt dat Wout Weghorst volgende week weer aansluit bij de selectie. De spits ontbreekt zondag in de topper tegen PSV, waardoor Kasper Dolberg in de punt van de aanval begon.

Heitinga legde voorafgaand aan het duel uit waarom hij voor Dolberg kiest. "Met zijn kwaliteiten en met de ruimte die hopelijk achter de rug van de verdedigers van PSV komt. Kasper in aanspeelpunt en in de combinatie. Ik denk dat ik twee heel goede spitsen heb. Het is jammer dat Wout er vandaag niet bij kan zijn, want die hadden we goed kunnen gebruiken", zegt hij bij ESPN.

Weghorst liep in de vorige speelronde blessureklachten op en is er daardoor nog niet bij. Heitinga verwacht echter dat de spits snel terugkeert. "Hij had na de wedstrijd tegen PEC al wat klachten, toen hebben we hem kunnen klaarstomen voor het duel met Internazionale. Dus ik ga ervan uit dat hij er volgende week weer bij is."

Dolberg begon in de basis tegen PSV, maar werd in de rust gewisseld voor Oscar Gloukh.

