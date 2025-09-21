Heitinga over afwezige Weghorst: "Hij had toen al wat klachten"

Heitinga legde voorafgaand aan het duel uit waarom hij voor Dolberg kiest. "Met zijn kwaliteiten en met de ruimte die hopelijk achter de rug van de verdedigers van PSV komt. Kasper in aanspeelpunt en in de combinatie. Ik denk dat ik twee heel goede spitsen heb. Het is jammer dat Wout er vandaag niet bij kan zijn, want die hadden we goed kunnen gebruiken", zegt hij bij ESPN.

Weghorst liep in de vorige speelronde blessureklachten op en is er daardoor nog niet bij. Heitinga verwacht echter dat de spits snel terugkeert. "Hij had na de wedstrijd tegen PEC al wat klachten, toen hebben we hem kunnen klaarstomen voor het duel met Internazionale. Dus ik ga ervan uit dat hij er volgende week weer bij is."

Dolberg begon in de basis tegen PSV, maar werd in de rust gewisseld voor Oscar Gloukh.