Heitinga over Duivenvoorden-interesse: "Ajax is altijd op zoek"

"Ja, dit was zeker de slechtste wedstrijd onder mijn leiding", geeft Heitinga toe tegenover ESPN. "We begonnen goed en zaten er eerst lekker in, maar kregen een ongelukkige penalty tegen. Daarna was het wel heel slecht."

"Het was gewoon een slechte dag. We kunnen er lang over napraten, maar het is duidelijk dat er dingen beter moeten in het proces. Bij momenten zag het er gewoon heel knullig uit. Deze wedstrijd gaan we goed analyseren. Maar dat wordt ook lastig, want het was wel heel matig wat we lieten zien", vervolgt hij.

Hij bevestigt ook dat Ajax interesse heeft in De Graafschap-assistent Thomas Duivenvoorden. "Ajax is altijd op zoek naar versterkingen, ook voor de staf. In de zomer heb ik in Como al verteld dat de staf bij mijn vorige clubs wat groter was. Thomas is een goede trainer, maar zo zijn er nog een aantal mensen met wie we spreken. Uiteindelijk moeten we de keuze maken of we iemand toevoegen of niet", aldus Heitinga.