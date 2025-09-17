Heitinga over Gloukh: "Op die positie speelt hij zelf het liefst"

Ajax neemt het woensdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Internazionale, maar trainer John Heitinga kan geen beroep doen op Steven Berghuis. De oefenmeester heeft echter ook het volste vertrouwen in andere spelers, waaronder ook Oscar Gloukh.

"Op het moment dat je nieuw bent, moet je de tijd krijgen", legt hij uit op de website van Ziggo Sport. "Oscar gaat het verschil absoluut maken, ook voor ons. Wij zijn blij dat hij een Ajacied is", aldus Heitinga, die weet dat Gloukh op meerdere posities uit de voeten kan.

Zo speelde hij bij Red Bull Salzburg vaak als linksbuiten, maar is hij door de club uit Amsterdam als aanvallende middenvelder gehaald. "Hij kan op beide posities, maar op de tienpositie speelt hij zelf het liefst. Dat heeft hij tegen mij gezegd", onthult Heitinga.

"Wij weten ook dat hij van beide posities kan. Wij kijken ook naar de samenstelling op het middenveld", benadrukt hij. "Het was tegen FC Volendam niet goed, maar dat waren we allemaal niet. Er is veel concurrentie, op elke positie. Daarom is het ook fijn dat de transferwindow gesloten is."