KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga over Gloukh: "Op die positie speelt hij zelf het liefst"

Niek
John Heitinga in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het woensdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Internazionale, maar trainer John Heitinga kan geen beroep doen op Steven Berghuis. De oefenmeester heeft echter ook het volste vertrouwen in andere spelers, waaronder ook Oscar Gloukh. 

"Op het moment dat je nieuw bent, moet je de tijd krijgen", legt hij uit op de website van Ziggo Sport. "Oscar gaat het verschil absoluut maken, ook voor ons. Wij zijn blij dat hij een Ajacied is", aldus Heitinga, die weet dat Gloukh op meerdere posities uit de voeten kan. 

Zo speelde hij bij Red Bull Salzburg vaak als linksbuiten, maar is hij door de club uit Amsterdam als aanvallende middenvelder gehaald. "Hij kan op beide posities, maar op de tienpositie speelt hij zelf het liefst. Dat heeft hij tegen mij gezegd", onthult Heitinga.

"Wij weten ook dat hij van beide posities kan. Wij kijken ook naar de samenstelling op het middenveld", benadrukt hij. "Het was tegen FC Volendam niet goed, maar dat waren we allemaal niet. Er is veel concurrentie, op elke positie. Daarom is het ook fijn dat de transferwindow gesloten is." 

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Oscar Gloukh bedankt de Ajax-fans

Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Oscar Gloukh begint in de basis'

0
David Endt staat VI te woord

Endt verklapt: "Hij was heel graag trainer geworden bij Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd