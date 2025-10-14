Heitinga over Grim en fitheid: "Meer stabiliteit in de ploeg"

John Heitinga heeft voor het eerst via het clubkanaal van Ajax gesproken over de fitheid van zijn team, de komst van Fred Grim in de technische staf en de blik op het komende blok.

Grim is een nieuwe gezicht binnen de technische staf. "Dat is een goede aanvulling, een goede versterking", vertelde Heitinga. "Ik ken hem al wat langer, ik heb zelfs nog met hem gespeeld. Ik weet hoe hij is, hoe zijn karakter is. Het is iemand die goede veldtrainingen kan geven en hij heeft ervaring bij de KNVB en als hoofdtrainer."

De interlanperiode is afgelopen. "In deze periode hebben een aantal spelers, die met wat pijntjes liepen, kunnen herstellen. Met de overige jongens die hier waren hebben we lekker gewerkt, ook in combinatie met Jong Ajax. Voor nu is het even afwachten hoe de internationals terugkomen van de interlands", vertelt de oefenmeester.

Ajax krijgt een pittig programma met AZ, Chelsea, Twente, Heerenveen, Galatasaray en Utrecht. "Het zijn intensieve weken geweest met niet altijd de gewenste resultaten, maar we hebben wel een strijdlustig en veerkrachtig Ajax gezien. Dat is voor mij de basis. We hebben in wedstrijden goede en minder goede momenten gehad en daar moeten we hard aan werken. Het is nog te wisselvallig en dat is het proces waar we als club inzitten. Dat kost tijd, maar het belangrijkste, met het blok dat komt, is dat we meer stabiliteit in de ploeg gaan krijgen."

Heitinga geeft tot slot een update over de fitheid binnen zijn ploeg. "Owen Wijndal en Youri Regeer, die uitvielen bij Olympique Marseille, zijn er nog niet bij. Ko Itakura deed vandaag 75 procent van de training mee. Ik wil de komende weken zien dat we geleerd hebben van de fouten en dat er stabiliteit in de ploeg komt. Het is een mooi blok, met mooie uitdagingen", aldus de Ajax-trainer.