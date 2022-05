Geschreven door Idse Geurts 19 mei 2022 om 10:05

Sinds vorige zomer is John Heitinga coach van Jong Ajax. In zijn eerste seizoen heeft Heitinga al hogen ogen gegooid. Met Jong Ajax eindigde hij op de zevende plek in de Keuken Kampioen Divisie en werd hij ook genomineerd voor beste coach van de competitie. Met zo’n prestatie staat het dus buiten kijf dat zijn spelers talent hebben. Volgens Heitinga ligt de uitdaging voor zijn pupillen dan ook vooral bij de werkethos, zo laat hij weten tegenover Het Parool.

“De ambitie van de jongste generatie is vaak groter dan hun ontwikkeling”, stelt Heitinga. “Tegen mijn spelers zeg ik: maak afspraken met jezelf over wat je wilt. Als je die niet nakomt, kun je maar één persoon de schuld geven. Als je naar het niveau van het eerste elftal wilt groeien, dan moet je een buitencategorie speler zijn: technisch, fysiek en cognitief.”

Om het belang van hard werk uit te leggen, geeft Heitinga Mohamed Ihattaren als voorbeeld. “Als Mo op Champions League-niveau wil voetballen, moet hij nog stappen zetten. Intrinsieke motivatie is belangrijk, maar sommige talenten hebben een extra zetje nodig. Iets meer structuur en kader. Er komt nu een vakantieperiode aan, dan moet hij afspraken met zichzelf”, stelt Heitinga.

Tot slot, neemt de coach van Jong Ajax Dusan Tadic als hét voorbeeld van professionaliteit. “Aan het begin van het seizoen stond Dusan Tadic bij ons op het trainingsveld. Hij laat voetbal er zo simpel uitzien, maar het is voor de meesten ingewikkeld. Zijn motivatie en arbeidsethos werken inspirerend”, besluit Heitinga.