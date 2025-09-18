Heitinga over kritiek: "Laat het alsjeblieft geen thema worden"

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale door twee kopgoals van Thuram. John Heitinga is niet van mening dat het een 'gewaagde keuze' was om Davy Klaassen (met een lengte van 1.79 meter) te koppelen aan de lange spits.

De Franse aanvaller is namelijk 1.92 meter en een stuk atletischer qua sprongkracht. Heitinga weigert de schuld te leggen bij het tactische strijdplan van de club uit Amsterdam. "Dat is achteraf makkelijk praten", reageert hij op de website van de Telegraaf. "Ik bedoel: je traint er ook op, je bent ermee bezig, je bespreekt het. Davy is een speler die normaal gesproken goed kan dekken. Maar je heb ook te maken met fysieke kracht. En de bal wordt tweemaal goed voorgegeven. Maar dan nog kunnen we alleen onszelf de schuld geven, want we moeten het veel beter verdedigen", beseft Heitinga.

"Dat weten de spelers, dat weet ik. We moeten er kritisch naar gaan kijken. Het zit hem vooral in een stukje kwaliteit van Inter. Plus een stukje duelkracht en lengteverschil", vervolgt de oefenmeester, die er niet voor kiest om spelers bij de eerste en/of tweede paal neer te zetten. "Dat is een bewuste keuze. We kiezen voor de organisatie, wij denken dat dit het beste is. Maar vandaag was dat dus niet het geval en daar zullen we mee aan de slag moeten gaan. Ik merk dat er nu een thema van wordt gemaakt, maar laat het alsjeblieft geen thema worden", besluit Heitinga over het cornercomplex.