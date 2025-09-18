AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga over kritiek: "Laat het alsjeblieft geen thema worden"

Niek
John Heitinga in gesprek met ESPN
John Heitinga in gesprek met ESPN Foto: © Pro Shots

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale door twee kopgoals van Thuram. John Heitinga is niet van mening dat het een 'gewaagde keuze' was om Davy Klaassen (met een lengte van 1.79 meter) te koppelen aan de lange spits. 

De Franse aanvaller is namelijk 1.92 meter en een stuk atletischer qua sprongkracht. Heitinga weigert de schuld te leggen bij het tactische strijdplan van de club uit Amsterdam. "Dat is achteraf makkelijk praten", reageert hij op de website van de Telegraaf. "Ik bedoel: je traint er ook op, je bent ermee bezig, je bespreekt het. Davy is een speler die normaal gesproken goed kan dekken. Maar je heb ook te maken met fysieke kracht. En de bal wordt tweemaal goed voorgegeven. Maar dan nog kunnen we alleen onszelf de schuld geven, want we moeten het veel beter verdedigen", beseft Heitinga.

"Dat weten de spelers, dat weet ik. We moeten er kritisch naar gaan kijken. Het zit hem vooral in een stukje kwaliteit van Inter. Plus een stukje duelkracht en lengteverschil", vervolgt de oefenmeester, die er niet voor kiest om spelers bij de eerste en/of tweede paal neer te zetten. "Dat is een bewuste keuze. We kiezen voor de organisatie, wij denken dat dit het beste is. Maar vandaag was dat dus niet het geval en daar zullen we mee aan de slag moeten gaan. Ik merk dat er nu een thema van wordt gemaakt, maar laat het alsjeblieft geen thema worden", besluit Heitinga over het cornercomplex. 

Gerelateerd:
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

"Sinds hij bij Ajax speelt, is hij een mindere speler geworden"

0
Nicolo Barella

Inter overtreedt sponsorregels in Amsterdam: "Zijn zeer ontstemd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd