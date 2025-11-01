Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Heitinga over opstelling: "Willen dat het minder vaak matig is"

John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga licht zijn keuze toe om Josip Sutalo tegen SC Heerenveen op de bank te laten in een interview met ESPN. Volgens hem speelt de terugkeer van Owen Wijndal daarbij een rol. Daarnaast vertelt Heitinga dat Youri Regeer na de wedstrijd tegen FC Twente een basisplaats heeft verdiend.

Ajax heeft de afgelopen week rust gehad, en Heitinga wordt gevraagd waaraan zijn team in die periode heeft gewerkt. "We willen dat het minder vaak matig is en vaker beter, zoals de tweede helft tegen FC Twente. De eerste helft was ondermaats. Dat zijn dingen waar je op terugblikt."

"Je had nu een wat langere aanloop, want je had geen doordeweekse wedstrijd. Dat was goed," voegt hij toe. Verslaggever Milan van Dongen merkt op dat Arne Slot, met wie Heitinga eerder werkte, vaak een specifiek thema had voor een wedstrijd.

Heitinga bevestigt dat hij dit bij Ajax ook hanteert: "Zeker wel. Eigenlijk hadden we wel verschillende thema's. In balbezit, maar ook zonder de bal. In het spel zonder bal kunnen we nog wel wat stappen zetten. Vooral als we in een mid-block of een low-block terechtkomen. Het gaat ook om de afstemming en het juiste moment van opstappen."

Josip Sutalo
