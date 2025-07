Heitinga over rolverdeling staf: "Daar is hij verantwoordelijk voor"

John Heitinga is duidelijk de hoofdtrainer van Ajax, mocht daar nog enige twijfel over zijn geweest. Afgelopen week werd die onduidelijkheid definitief weggenomen. Eerder werd nog gesuggereerd dat Heitinga samen met Marcel Keizer als trainersduo aan de slag zou gaan, maar daarvan is geen sprake.

Ajax kiest voor een duidelijke lijn met Heitinga aan het roer. "Ik ben hoofdtrainer en ik heb meerdere assistenten, Marcel is daar één van", maakte Heitinga duidelijk tegenover Voetbal International. De 41-jarige oud-Ajacied was in 2023 een half jaar hoofdtrainer, maar werd na een wisselvallige periode op weinig chique wijze weggestuurd door Sven Mislintat. "Dan kan je medelijden hebben met jezelf of je gaat door, ik koos voor dat laatste", zei Heitinga.

De afgelopen twee jaar omschrijft John Heitinga zelf als een spoedcursus. Bij West Ham leerde hij onder David Moyes de fijne kneepjes van het trainersvak, terwijl hij zich bij Arne Slot bij Liverpool verdiepte in tactiek, media-aanpak en spelersmotivatie. Zo keert hij nu een stuk beter voorbereid terug bij Ajax dan twee jaar geleden.

In het seizoen 2016/17 werkten Keizer en Heitinga al samen bij Jong Ajax: toen was Keizer hoofdtrainer en Heitinga zijn assistent. "Marcel zei gekscherend tegen mij, toen we nog bij Jong Ajax zaten samen: 'Er gaat een moment komen dat de rollen omgedraaid zijn.' Dat zei hij toen al", blikt Heitinga terug. "Nou, dat is nu dan een feit. Ik hoefde hem niet te overtuigen, ik heb natuurlijk een aantal keer met Marcel gesproken en hij zei: 'Heel simpel: als jij het gaat doen, ga ik met je mee.'"

Ze zijn dus niet samen hoofdtrainer, maar van alle assistenten heeft Keizer wel duidelijk de meest prominente rol. "Hij is mijn rechterhand", zegt Heitinga daarover. Aan de andere zijde van John Heitinga in de dug-out zit Frank Peereboom (46), die sinds 2011 bij Ajax werkt en sindsdien diverse functies binnen de club heeft vervuld. "Frank loopt al heel lang mee. Hij heeft bij Erik toen ook al die tactische analyses gemaakt. Hij is coördinator geweest, kent de club goed", vertelt Heitinga.

"Frank kijkt ook echt naar de spelers tussen Ajax 1 en Jong Ajax in, hij is het eerste aanspreekpunt richting de jeugd. Dus als het gaat om: welke spelers van Jong Ajax heb je nodig bij de trainingen, of welke spelers gaan juist met Jong Ajax mee. Hij is verantwoordelijk voor die brug", aldus de hoofdtrainer.

Daarnaast heeft Heitinga ook een ander takenpakket neergelegd bij Peereboom. "Frank is ook verantwoordelijk voor standaardsituaties. In Engeland heb je daar een set piece coach voor, maar hier werken we met een iets ander budget. Maar ik heb Frank wel in contact gebracht met de set piece coach van Liverpool. Want daar heb ik wel bepaalde ideeën bij. Dat pakt hij goed op", vertelt de oefenmeester.

Bij het samenstellen van de staf heeft Ajax bewust gezocht naar complementaire karakters. Dat was één van de redenen om Urby Emanuelson (39) aan te stellen, die zich op dat vlak al had laten zien bij Jong Ajax. "Urby beweegt zich echt tussen spelers en staf", vervolgt Heitinga. "Ik heb hem ook gezegd: 'Ik wil je eigenlijk zo min mogelijk bij mij op kantoor zien.' Urby zal zich ook bezig houden met de laatste linie en individueel spelers begeleiden", vertelt de voormalig voetballer.

"Maar ook op het moment dat wij bijvoorbeeld even tactisch gaan trainen met - ik noem maar even - de basis, dan zullen de andere jongens met Urby meegaan. Die gaan dan tranen op patronen, sjablonen, skills, dat soort dingen", aldus Heitinga.