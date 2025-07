Heitinga over spitsdiscussie: "Ik lees en hoor ook veel dingen"

John Heitinga houdt zich op de vlakte over de situatie van Brian Brobbey bij Ajax. De 23-jarige spits, die mogelijk een vertrek overweegt, viel in na rust tijdens het oefenduel met Aarhus GF. In de eerste helft kreeg Wout Weghorst de voorkeur in de punt van de aanval.

"Ik heb twee spitsen en ook Konadu komt er nog aan. Zo zijn er meerdere posities die je op een andere manier kunt invullen", stelt de Ajax-trainer tegenover Voetbal International, na het 1-1 gelijkspel tegen de Denen.

"Op dit moment zijn het jongens waar mijn volle aandacht naar uitgaat en die dragen allemaal een Ajax-shirtje. Een keuze voor één of twee? Nee, daar is het nog te vroeg voor. Het enige dat helpt, is dat die jongens allemaal minuten maken", vervolgt hij.

Ook in gesprek met ESPN houdt Heitinga zich op de vlakte. Veel details over de situatie rond Brobbey wil de trainer niet prijsgeven. "Ik lees en hoor ook veel dingen, maar Brian is gewoon speler van Ajax. Hij heeft een hele behoorlijke tweede helft gespeeld en daar wil ik het bij laten", aldus de oefenmeester.