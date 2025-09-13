Kick-off podcast
Driessen tegen Ajax-transfer: "Dat vind ik altijd problematisch"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
'Heitinga pissig op speler': "Gaat hij niet nog een keer doen"

Arthur
bron: Persconferentie Ajax
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Na afloop van Ajax - PEC Zwolle (3-1) ging het vooral over de keuzes van trainer John Heitinga. Zowel zijn opstelling als de wissels stonden centraal in de nabespreking. Tijdens de persconferentie gaf hij uitleg en ging hij ook in op de situatie rond Kasper Dolberg, die ondanks de verwachtingen geen minuten maakte.

Veel supporters hadden gehoopt op een rentree van Dolberg in het Ajax-shirt. De Deen begon al vlak voor rust met een warming-up en bleef zich ook na de pauze tonen langs de zijlijn. Een invalbeurt kwam er echter niet. Het publiek in de Johan Cruijff ArenA liet na afloop desondanks duidelijk merken blij te zijn hem terug te zien.

"Nou, het heeft ook wel te maken met de spelers die je eraf haalt", legde Heitinga uit. "Ik had Kasper het liefst vandaag gebracht, maar we maken nu op het eind de keuze om Jorthy (Mokio, red.) in te laten vallen. Dat is een keuze. Kasper loopt al wat langer mee, dus die begrijpt dat wel."

Naast de kwestie-Dolberg was er ook aandacht voor Mika Godts, die met zijn 2-0 niet alleen sportief indruk maakte, maar ook opviel door opvallende gebaartjes richting het publiek. Heitinga was daar duidelijk over. "Nee. Liever niet. Ik weet de achterliggende gedachte er niet achter, maar dit gaat hij niet nog een keer doen."

Godts zelf hield de lippen stijf op elkaar en wilde er voor de camera van ESPN niets over kwijt. "Nee, dat is iets persoonlijks. Dat houd ik intern", zei de jonge Belg.

Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts John Heitinga
