Heitinga reageert op kritiek: "Ik hoor jou ook af en toe..."

John Heitinga laat zich niet van zijn stuk brengen door de aanhoudende kritiek die hij als hoofdtrainer van Ajax te verduren krijgt. Na het 2-2 gelijkspel in de topper tegen PSV reageerde de oefenmeester rustig op vragen van Valentijn Driessen.

"Ik hoor jou ook af en toe, Valentijn... Ik probeer dat zoveel mogelijk naast mij neer te leggen", zei Heitinga tijdens de persconferentie. "Want als dat mij ook nog energie moet gaan kosten, dan gaat het de verkeerde kant op."

De oud-verdediger staat sinds zijn aanstelling bij Ajax onder een vergrootglas. Kritiek op zijn keuzes en het spelbeeld is er regelmatig.