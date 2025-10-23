Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga reageert op spreekkoren: "Ik snap de emoties ook wel"

Arthur
bron: Ziggo Sport
John Heitinga langs het veld bij Chelsea
John Heitinga langs het veld bij Chelsea Foto: © Pro Shots

John Heitinga vindt dat Ajax, ondanks de 5-1 nederlaag tegen Chelsea, heeft gestreden op Stamford Bridge, vertelt de trainer na afloop aan Ziggo Sport. De Amsterdammers gingen woensdagavond kansloos onderuit in Londen. Nadat Kenneth Taylor na een kwartier een rode kaart kreeg, moest Ajax nog ruim 75 minuten met tien man verder.

'Ik denk dat de welbekende gifbeker wel echt leeg moet', opent Heitinga het interview na de zware nederlaag bij Chelsea. Volgens de trainer begon Ajax nog redelijk goed in het eerste kwartier en hadden de Amsterdammers een duidelijk plan. 'Met doeltrappen wilden we het hoog vastzetten en vanuit open play wilden we in eerste instantie vanuit balverlies gelijk omschakelen.'

Heitinga legt uit dat Ajax rond de middenlijn in een 4-4-2-systeem wilde spelen. 'Ik denk dat het vijftien minuten gewerkt heeft, tot aan de ongelukkige rode kaart', zegt hij. Na die rode kaart haalde Heitinga Oscar Gloukh van het veld. Het uitvak reageerde met het scanderen van 'Johnny, rot op'. 'Ik snap de emoties van de fans dan ook wel', reageert de trainer op de boodschap van de supporters.

