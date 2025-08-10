Heitinga reageert op veelbesproken interview: "Ik wist het..."

Vrijdag kreeg de nieuwe Ajax-trainer van Hans Kraay junior de vraag wat hem het meest was bijgebleven van zijn tijd in Engeland. Zijn korte antwoord, 'gewoon voetbal, gewoon voetbal, soms, hou het simpel', zorgde voor veel grappen op sociale media en leidde bij sommige supporters tot vraagtekens.

"Ik wist dat deze vraag terug zou komen", reageert Heitinga bij ESPN. "Als ik naar mijn periode ga met Arne… Kijk, wij als trainers, laat ik voor mezelf spreken: heel vaak geef je te veel informatie, wil je te veel aan de spelers meegeven. Heb je zelf wel eens voor een groep gestaan?", vraagt hij aan verslaggever Cristian Willaert. Die antwoordt bevestigend: "Ja, dan zeg ik inderdaad altijd veel te veel." Heitinga: "Het gaat erom: hoe breng je het over naar je spelers?"

Volgens Heitinga is dat juist de kracht van Arne Slot, met wie hij vorig seizoen bij Liverpool werkte. "Soms maak je het te complex voor de spelers. Je hebt te maken met je eigen groep, je hebt te maken met de tegenstander, verschillende manieren van drukzetten. Dat vond ik altijd zo mooi bij Arne. Die zei: ‘Vandaag spelen we tegen deze formatie, we zetten op deze manier druk, dat betekent dat we back-op-back doorgaan, centrale komt over. En dan zegt hij: aan deze kant wil ik dit hebben. Negen van de tien keer klopte het ook."

Tijdens de rust bracht Slot vaak meteen aanpassingen. "Als het dan niet klopte, zei hij: ‘Oké, de back moet blijven staan, want we gaan het nu met het middenveld doen, waardoor we centraal doorstappen. Dat is dan zonder bal. Maar met bal deed hij eigenlijk precies hetzelfde. We deden dan vaak team-tactische trainingen tegen de Onder 21. En dan zei hij ook: ‘Daar komt de 2 tegen 1, daar komt de 3 tegen 2’, waardoor het heel simpel leek. Maar ja, we weten allemaal dat het simpele vaak het moeilijke is", vervolgt Heitinga. "Arne heeft overal een oplossing voor. Dat bedoel ik met het simpele."