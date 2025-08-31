Heitinga realistisch: "Als je zo speelt tegen de absolute top..."

John Heitinga beseft dat er snel progressie nodig is, zeker met de naderende Champions League-duels. Dat benadrukte de Ajax-trainer tijdens de persconferentie na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam.

"Je probeert natuurlijk wel direct alles te relativeren", zei Heitinga. "De kleedkamer ontploft wat dat betreft. Iedereen wil verder en iedereen wil snel, maar we weten echt wel dat er nog een reuzenstap gezet moet worden. Dat realiseer ik me en dat realiseren de meesten zich gelukkig ook. Alleen, dat moet wel snel."

De coach benadrukte dat Ajax op dit moment niet klaar is voor het niveau dat straks in Europa gevraagd wordt. "Je speelt zo tegen de absolute top. Als je dan op deze manier speelt, dan krijg je een veegpartij", besloot hij. Ajax neemt het in de Champions League onder meer op tegen Chelsea en Internazionale.