AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga realistisch: "Als je zo speelt tegen de absolute top..."

Thomas
bron: Ajax persconferentie
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga beseft dat er snel progressie nodig is, zeker met de naderende Champions League-duels. Dat benadrukte de Ajax-trainer tijdens de persconferentie na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam.

"Je probeert natuurlijk wel direct alles te relativeren", zei Heitinga. "De kleedkamer ontploft wat dat betreft. Iedereen wil verder en iedereen wil snel, maar we weten echt wel dat er nog een reuzenstap gezet moet worden. Dat realiseer ik me en dat realiseren de meesten zich gelukkig ook. Alleen, dat moet wel snel."

De coach benadrukte dat Ajax op dit moment niet klaar is voor het niveau dat straks in Europa gevraagd wordt. "Je speelt zo tegen de absolute top. Als je dan op deze manier speelt, dan krijg je een veegpartij", besloot hij. Ajax neemt het in de Champions League onder meer op tegen Chelsea en Internazionale.

Gerelateerd:
Freek Jansen

Jansen: "Niet aannemelijk dat hij nog terug gaat keren bij Ajax"

0
Rick Kruys

Kruys: "Als je als Volendam zijnde een punt pakt tegen Ajax…"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Champions League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hele zwakke verdediger"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun kritisch op Ajax-transfer: "Dat is heel bizar"

0
Mike Verweij

Mike Verweij: "Voor 25 miljoen wordt hij wel verkocht door Ajax"

0
Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

0
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd