Heitinga speelt met Ajax gelijk in oefenduel tegen Deense ploeg

Ajax is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om de oefenwedstrijd tegen Aarhus GF te winnen. Op het sportpark in Hattem bleef het team van trainer John Heitinga steken op een 1-1 gelijkspel tegen de Deense opponent. Daarmee kreeg de ploeg na de eerdere 6-3 zege op Hibernian een minder overtuigend vervolg in de voorbereiding.

In de basisopstelling stonden onder anderen Youri Baas, die na een lange afwezigheid weer speelminuten maakte, en Wout Weghorst als diepe spits. Aarhus begon sterk en dicteerde in de openingsfase het spel. De Denen zijn al verder in hun voorbereiding; zondag trappen zij hun competitie af, wat zichtbaar was in hun intensiteit en ritme.

Ajax kreeg pas vlak voor rust wat kansen via Kian Fitz-Jim, Lucas Rosa en Weghorst, maar wist deze niet te verzilveren. De eerste helft eindigde zonder doelpunten. Na de pauze bracht Heitinga een vrijwel volledig nieuw elftal binnen de lijnen, en dat betaalde zich snel uit.

Zeven minuten na rust viel de openingstreffer voor Ajax. Bertrand Traoré bediende Sean Steur met een slimme pass, waarna de middenvelder knap opendraaide en de bal beheerst binnenschoot. Lang kon Ajax echter niet genieten van de voorsprong, want Aarhus kwam later in de tweede helft langszij en bepaalde daarmee de eindstand op 1-1.