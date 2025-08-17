Heitinga stelt supporters gerust: "Kreeg kramp, niets ernstigs"

Itakura maakte in Deventer zijn debuut en maakte gelijk een ijzersterke indruk in de achterhoede van Ajax. Een kwartier voor tijd werd de verdediger naar de kant gehaald door Heitinga, maar niet vanwege een serieus kwetsuur. "Hij kreeg last van kramp, niets ernstigs", verzekert de hoofdtrainer van de Amsterdammers na afloop op de persconferentie.

Heitinga legt uit geen risico te willen nemen met de zomeraanwinst, die onlangs overkwam van Borussia Mönchengladbach. "Hij had een andere voorbereiding gehad en volgens mij maar drie keer 45 minuten gespeeld in Duitsland", verklaart de oefenmeester. "Dan neem je geen risico en haal je hem eraf."