Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Heitinga stelt supporters gerust: "Kreeg kramp, niets ernstigs"

Max
bron: ESPN
John Heitinga op de persco
John Heitinga op de persco Foto: © BSR Agency

John Heitinga deelde na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles goed nieuws over Ko Itakura. De Japanner gaat zo goed als ongedeerd weer naar Amsterdam. 

Itakura maakte in Deventer zijn debuut en maakte gelijk een ijzersterke indruk in de achterhoede van Ajax. Een kwartier voor tijd werd de verdediger naar de kant gehaald door Heitinga, maar niet vanwege een serieus kwetsuur. "Hij kreeg last van kramp, niets ernstigs", verzekert de hoofdtrainer van de Amsterdammers na afloop op de persconferentie.

Heitinga legt uit geen risico te willen nemen met de zomeraanwinst, die onlangs overkwam van Borussia Mönchengladbach. "Hij had een andere voorbereiding gehad en volgens mij maar drie keer 45 minuten gespeeld in Duitsland", verklaart de oefenmeester. "Dan neem je geen risico en haal je hem eraf."

