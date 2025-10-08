Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"

John Heitinga was bijna zijn baan bij Ajax verloren. Dat claimt Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. De trainer van Ajax wist een nederlaag tegen Sparta Rotterdam echter te vermijden, waardoor hij nog één exta kans krijgt.

"Je hoort de geluiden, ook vanuit de club. En dat zijn ook echt wel sterke signalen", opent Inan bij de AD Voetbalpodcast. "Maar zeker weten doe je het nooit. We hoorden wel dat als Ajax zou verliezen van Sparta, dat de trainer ontslagen zou worden. Het is uiteindelijk een wedstrijd geworden waarin hij eigenlijk al in de touwen hing."

Ajax kwam op een 3-1 achterstand, waardoor Heitinga zijn lot bezegeld leek. "Dat is typisch. Ajax slaagt erin drie doelpunten tegen te krijgen tegen een Sparta dat in de afgelopen twee wedstrijden acht treffers had geslikt. Ik vond Sparta heel angstig voor de dag komen. Maar je ziet ook dat bij Ajax het vertrouwen heel broos is, waardoor Mitchell van Bergen een aantal keer kan doorkomen, Mika Godts helpt te weinig bij de rugdekking."

"En dan is het een wedstrijd waarin Ajax overwicht heeft, maar Sparta de kansen. Maar Ajax slaagt er dus in om drie doelpunten weg te geven. En de 3-1, die reactie van Heitinga, dat sprak boekdelen", zag Inan. "Een wedstrijd waarin je met riante cijfers verliest van een degradatiekandidaat zal hij niet overleven. "

"Dan ben je heel benieuwd naar de reactie van het elftal. Storten ze in het ravijn of rechten ze de rug en proberen ze er nog wat van te maken? En dat laatste gebeurde", zag Inan, die Ajax nog terug zag komen tot 3-3. "Het was ook mooi om te zien hoe Wout Weghorst zich tot een soort redder in nood ontpopte. Met zijn tweede goal bracht hij de spanning ook terug in de wedstrijd."

"Vervolgens werd de druk opgevoerd en was de 3-3 ook wel terecht", vervolgt hij. Daarna zag hij iets bijzonder gebeuren. "Bij Sparta zie je de directie van clubs altijd bij de perstribune zitten. Maar in blessuretijd waren zij al naar binnen gegaan."

"Toen dacht ik even: zou dat zijn voor een snel en kort crisisberaad? Dus zij hebben de 3-3 niet live gezien. Wat zij in de catacomben besproken hebben dat weet je niet. Ook zondag bleef het stil vanuit de leiding, maar de signalen die ik heb gekregen vanuit de groep en de leiding is dat hij na de interlandbreak gewoon op de bank zit bij Ajax", besluit hij.