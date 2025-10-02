Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga struikelt weer over woorden: "Is een moment op dat moment"

Rik Engelbertink
bron: X (voorheen Twitter)
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Ajax heeft er op X flink van langs gekregen na de beschamende 4-0 nederlaag van de Amsterdammers tegen Olympique Marseille. Veel fans hopen op een ontslag van trainer John Heitinga.

De spelers kregen er van langs, maar vooral trainer John Heitinga moest het ontgelden en werd trending topic op X. De hashtag #Heitingaout blijft meer en meer voorkomen. "Heitinga, o mijn god. Je eerste woorden na een CL-drama zijn "Ik moet de jongens een compliment geven", schrijft een fan over het interview van Heitinga naderhand.

Ook een andere fan is cynisch: "Geweldig interview weer: Het is een moment op dat moment". Anderen snappen het leedvermaak omtrent de club heel goed. "Heel Ajax-hatend Nederland ligt gierend op de bank. Ze hebben groot gelijk."

Ook De Speld Sport kwam met een artikel getiteld: "Heitinga: ‘We spelen vanavond met Paixao in een vrije rol’". Weer een ander baalt simpelweg van het spel. "Ajax-technisch echt de minst leuke  avond van deze week tot nu toe. De week die pas twee dagen oud is. En op de vorige dag een recordverlies van 37 miljoen werd aangekondigd."

John Heitinga
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
