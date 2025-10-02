Heitinga struikelt weer over woorden: "Is een moment op dat moment"

Ajax heeft er op X flink van langs gekregen na de beschamende 4-0 nederlaag van de Amsterdammers tegen Olympique Marseille. Veel fans hopen op een ontslag van trainer John Heitinga.

De spelers kregen er van langs, maar vooral trainer John Heitinga moest het ontgelden en werd trending topic op X. De hashtag #Heitingaout blijft meer en meer voorkomen. "Heitinga, o mijn god. Je eerste woorden na een CL-drama zijn "Ik moet de jongens een compliment geven", schrijft een fan over het interview van Heitinga naderhand.

Ook een andere fan is cynisch: "Geweldig interview weer: Het is een moment op dat moment". Anderen snappen het leedvermaak omtrent de club heel goed. "Heel Ajax-hatend Nederland ligt gierend op de bank. Ze hebben groot gelijk."

Ook De Speld Sport kwam met een artikel getiteld: "Heitinga: ‘We spelen vanavond met Paixao in een vrije rol’". Weer een ander baalt simpelweg van het spel. "Ajax-technisch echt de minst leuke avond van deze week tot nu toe. De week die pas twee dagen oud is. En op de vorige dag een recordverlies van 37 miljoen werd aangekondigd."