Heitinga tevreden met staflid: Ik hoefde hem niet te overtuigen"

Marcel Keizer heeft ook met Ajax gesproken over de functie van hoofdtrainer, maar is nu de assistent van John Heitinga. Het duo werkte al eerder samen, maar Heitinga is de eindverantwoordelijke terwijl Keizer 'een van de' assistenten is.

"Ik ben hoofdtrainer en ik heb meerdere assistenten, Marcel is daar één van. Voor mij is het belangrijk dat hij er is. Marcel zei gekscherend tegen mij, toen we bij Jong Ajax zaten samen: er gaat een moment komen dat de rollen omgedraaid zijn. Dat zei hij toen al", opent Heitinga bij Voetbal International. "Nou, dat is nu dan een feit. Ik hoefde hem niet te overtuigen, ik heb natuurlijk een aantal keer met hem gesproken en hij zei: 'Heel simpel: als jij het gaat doen, ga ik met je mee'."

Marcel Keizer en Heitinga hebben een overeenkomende voetbalvisie. "Wij staan voor een bepaalde manier van spelen. Ik denk dat je de afgelopen oefenwedstrijd al een klein beetje hebt kunnen zien waar we naartoe willen. Vandaag op de training ook. Het is intens, we willen het liefst zo vaak en zo veel mogelijk de tegenstander hoog op het veld onder druk zetten."

"Vanuit balbezit gecontroleerd aanvallen, maar wel veel tot kansen en doelpunten komen, daar komt het op neer", zegt Heitinga. "Het gaat erom dat je weet van elkaar wat je doet. Nu zie je nog heel vaak: gaat diegene achter me mee, of niet? Daar wil ik een geoliede machine zien. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik heb een bepaalde manier van spelen, die past heel goed bij Ajax. Daar mogen jullie me straks op beoordelen."