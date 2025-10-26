Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Heitinga tevreden na zege op FC Twente: "Zo wil je Ajax zien"

bron: ESPN
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga is tevreden met hoe zijn ploeg zondag uit de kleedkamer kwam tegen FC Twente. Door drie snelle goals won Ajax uiteindelijk met 2-3. 

Voor rust had Ajax niets te vertellen in Enschede. "In de eerste helft waren we niet in staat om voetballend onder de druk van Twente uit te komen. Ze hadden ook Kristian Hlynsson die ging zwerven. We wilden doorstappen vanuit de as, maar dat heeft veel communicatie nodig en dat hadden we niet op orde", analyseert Heitinga na afloop bij ESPN.

Ná rust ging dat een stuk beter en draaiden de Amsterdammers het helemaal om. "Hoe we uit de startblokken komen, zo wil je Ajax zien", aldus een tevreden Heitinga. "We waren vaster aan de bal en de keuzes waren beter. Zo kregen we meer grip en dat resulteerde erin dat zij in grotere ruimtes moesten verdedigen. Dan hebben wij wel jongens die daar raad mee weten."

Heitinga geeft de complimenten aan zijn spelers. "In de rust waren de jongens teleurgesteld. Je voelt je niet de baas op het veld. Dan moet je met elkaar gaan zitten en dingen aangeven. Dat heeft gewerkt in de tweede helft. Mentaal is dit heel belangrijk, winnen in deze moeilijke uitwedstrijd", besluit de hoofdtrainer van de Amsterdammers.

Kenneth Taylor

Ajax-spelers achter Heitinga: "Dat zegt wel iets over de steun"

Ajax viert goal in Enschede

Ajax wint dankzij bizarre snelle comeback na rust van FC Twente

