Geschreven door Jordi Smit 04 mrt 2020 om 12:03

© Proshots

Daan Reiziger had dinsdagmiddag de wedstrijd van zijn leven. De keeper, die vrijwel de gehele Youth League-wedstrijd tegen Atlético Madrid op de bank zat, mocht vlak voor de penaltyserie erin komen en schoot zijn ploeg hoogstpersoonlijk naar de kwartfinale van het toernooi.

Trainer John Heitinga deed een zogenoemde ‘Van Gaaltje’. De voormalig verdediger van onder meer Ajax, Atlético Madrid en het Nederlands elftal zag dat zijn ploeg het moeilijk had en in de zuivere speeltijd niet verder dan 0-0 kwam. Vlak voor tijd besloot hij in te grijpen en zijn doelverdediger Calvin Raatsie te vervangen voor Reiziger.

“Gisteren tijdens de training hebben we op penalty’s geoefend. Daan pakte gisteren bijna alle penalty’s”, legt Heitinga zijn keuze uit. “Ik heb met keeperstrainer Erik Heijblok contact gehad en met de technische staf. Toen besloten we het gewoon te doen.”

En hoe. Reiziger pakte maar liefst drie ingeschoten penalty’s van de Spanjaarden en schoot vervolgens zélf de beslissende strafschop tegen de touwen. “De wissel brengt ook wat bij de tegenstander teweeg. Zo van: als je een keeper wisselt, moet die wel heel goed zijn”, aldus Heitinga.