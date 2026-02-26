'Heitinga uitgelachen': "Krijgen niet veel trainers voor elkaar"

John Heitinga is kort na zijn aanstelling bij Tottenham Hotspur alweer vertrokken bij de Engelse topclub. Dat maakt dat Heitinga binnen een slordig halfjaar tijd liefst twee grote clubs heeft versleten.

"In een seizoen je baan verliezen in zowel de Eredivisie als de Premier League. Dat krijgen toch niet veel trainers voor elkaar", schrijft Tom Knipping in Voetbal International. "Na ontslag in Amsterdam stopte Heitinga alweer als hulptrainer bij Tottenham, waar hij nog maar een paar weken eerder was begonnen."

"Zijn bankrekening zal de afgelopen maanden ongetwijfeld een leuke sprong hebben gemaakt, maar zijn trainersloopbaan maakt bepaald niet de curve door die hij voor ogen zal hebben gehad toen hij begin dit seizoen begon als hoofdcoach bij Ajax", besluit hij kritisch.