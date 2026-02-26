Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Heitinga uitgelachen': "Krijgen niet veel trainers voor elkaar"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga is kort na zijn aanstelling bij Tottenham Hotspur alweer vertrokken bij de Engelse topclub. Dat maakt dat Heitinga binnen een slordig halfjaar tijd liefst twee grote clubs heeft versleten.

"In een seizoen je baan verliezen in zowel de Eredivisie als de Premier League. Dat krijgen toch niet veel trainers voor elkaar", schrijft Tom Knipping in Voetbal International. "Na ontslag in Amsterdam stopte Heitinga alweer als hulptrainer bij Tottenham, waar hij nog maar een paar weken eerder was begonnen."

"Zijn bankrekening zal de afgelopen maanden ongetwijfeld een leuke sprong hebben gemaakt, maar zijn trainersloopbaan maakt bepaald niet de curve door die hij voor ogen zal hebben gehad toen hij begin dit seizoen begon als hoofdcoach bij Ajax", besluit hij kritisch. 

Gerelateerd:
Oscar Gloukh juicht

Gloukh verward in Amsterdam: "Hier had hij niet op gerekend"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

"Cruijff is van plan een nieuwe eerste doelman aan te trekken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties