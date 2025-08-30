AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Heitinga verklaart afwezigheid Brobbey: "Goed gesprek gehad"

Max
bron: ESPN
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey zat zaterdag niet bij de wedstrijdselectie van Ajax. John Heitinga besloot de spits niet mee te nemen vanwege de transferperikelen. 

Voor de wedstrijd tegen FC Volendam gaf Heitinga tekst en uitleg. "Brobbey en ik hebben afgelopen week een goed gesprek gehad. We hebben besloten dat hij er dit duel niet bij is en gaat nadenken waar zijn toekomst ligt", vertelt de oefenmeester aan ESPN. "Het is een beslissing waar ik de directie natuurlijk wel in meeneem, maar het is echt een gesprek tussen Brian en mij geweest."

Ajax gaat al langer uit van een vertrek van Brobbey, maar vooralsnog speelt de spits in Amsterdam. Er is genoeg interesse, maar er wordt nog weinig doorgepakt voor de aanvaller. 

John Heitinga Brian Brobbey
