Heitinga verklaart afwezigheid Brobbey: "Goed gesprek gehad"

Voor de wedstrijd tegen FC Volendam gaf Heitinga tekst en uitleg. "Brobbey en ik hebben afgelopen week een goed gesprek gehad. We hebben besloten dat hij er dit duel niet bij is en gaat nadenken waar zijn toekomst ligt", vertelt de oefenmeester aan ESPN. "Het is een beslissing waar ik de directie natuurlijk wel in meeneem, maar het is echt een gesprek tussen Brian en mij geweest."

Ajax gaat al langer uit van een vertrek van Brobbey, maar vooralsnog speelt de spits in Amsterdam. Er is genoeg interesse, maar er wordt nog weinig doorgepakt voor de aanvaller.