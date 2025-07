Heitinga verklaart afwezigheid: "Hij is bezig met een transfer"

Na afloop bevestigde Heitinga tegenover onder andere VoetbalPrimeur dat Kaplan in gesprek is met een andere club. "Hij is met een transfer bezig, uit Turkije", aldus de oefenmeester. "Hij heeft de ruimte gekregen om zich te focussen op een nieuwe uitdaging."

Kaplan heeft bij Ajax een contract tot de zomer van 2027, maar een vertrek uit Amsterdam lijkt onafwendbaar. De Turkse verdediger wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Galatasaray. Ajax zou volgens berichten een transfersom van 6,5 miljoen euro vragen, terwijl Kaplan openstaat voor een terugkeer naar Turkije.

In de zomer van 2022 maakte Kaplan voor bijna tien miljoen euro de overstap van Trabzonspor naar Ajax. Sindsdien speelde hij 25 wedstrijden in het eerste elftal, waarvan hij zeventien keer in de basis stond. Daarnaast kwam hij veertien keer in actie voor Jong Ajax.