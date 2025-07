Heitinga verklaart: "Hij is niet voor niets naar Ajax gehaald"

John Heitinga sprak zich uit over de kansen van Owen Wijndal en Youri Regeer op de backposities bij Ajax. Zaterdag begon Regeer als rechtsback in het oefenduel tegen KV Mechelen, ondanks dat Anton Gaaei en Lucas Rosa ook inzetbaar waren.

"Youri kan op verschillende posities spelen en zeker ook als rechtsback. Ik ken Youri al langer, hij kan daar een heel goede invulling aan geven. Het hangt er ook vanaf waar je je back wil hebben", vertelt Heitinga na afloop aan VoetbalPrimeur. "Uiteindelijk komt hij in de positie waar hij in zijn kracht komt."

Aan de andere kant stond Wijndal. "Ik heb het voorbeeld gegeven van Kerkez. Ik heb hem de mogelijkheid gegeven om zich te laten zien in de voorbereiding", stelt Heitinga. "Ja, ik moet zeggen dat op de trainingen de intensiteit er wel is. Hij is daarmee bezig. En tot nu toe heeft hij nog elke wedstrijd z’n minuutjes gemaakt. Ik ben blij dat hij zelf ook positief is, maar het ligt ook bij hem."

"We hebben bij AZ allemaal gezien hoe Owen kan spelen, in die combinatie met Idrissi", vervolgt Heitinga. "Hij is niet voor niets naar Ajax gehaald. Ik hoop dat het eruit komt. Hij moet constanter worden en als back moet je je momenten kiezen en herkennen om die overlap te maken. Dan komt hij in zijn kracht en daarin moeten we hem benutten."

Ook Gaaei was trefzeker. "Hij schoot hem aardig binnen... Een wereldgoal. Anton heeft daarmee echt wel een wapen." Heitinga ziet de kwaliteit toenemen. "Dat betekent ook dat ze de concurrentie voelen. Dat hoort bij een topclub."

Jorrel Hato en Kenneth Taylor sluiten maandag ook weer aan. "Zij hebben dan een eerste testdag", laat de oefenmeester weten. Josip Sutalo staat daarentegen voorlopig nog aan de kant. "De schatting is drie, vier weken", aldus de Ajax-trainer. Daarom kijkt Ajax uit naar versterking voor de rechter centrale verdediging.