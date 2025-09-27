Heitinga verklaart opstelling: "Hij is voor die positie gehaald"

John Heitinga lichtte zijn opstelling bij Ajax toe. Hij verklaarde de afwezigheid van Youri Baas en gaf uitleg over het ontbreken van Youri Regeer. Daarnaast vertelde hij waarom Don-Angelo Konadu in de punt van de aanval start en Oscar Gloukh een kans krijgt op het middenveld. Heitinga ging ook in op de situatie rond Jorthy Mokio.

Heitinga mist Baas, daardoor mag Josip Sutalo starten. "Hij heeft wat last van zijn kniepees", zegt Heitinga tegenover ESPN over Baas. "Gisteren (vrijdag, red.) was het voor de training al bekend. Toen kwam de dokter omhoog en zei hij: beter om hem niet te laten starten. Hij was net te veel overbelast voor dit duel."

Konadu maakt zijn basisdebuut voor dit seizoen. "Een spits voor een spits. Don-Angelo heeft veel minuten gemaakt in Jong Ajax en ik wil hem graag zien in de spits. Als er twee spitsen wegvallen, krijgt hij vandaag de kans", verklaart de oefenmeester. "Don-Angelo had de vrijdag voor PSV al negentig minuten gespeeld bij Jong Ajax, waardoor het toen geen optie voor mij was om hem er toen al in te gooien."

Oscar Gloukh neemt de plek van Youri Regeer over. "En met Oscar is het interessant om hem vandaag vanaf de 10-positie te zien, in combinatie met Kenneth (Taylor, red.) en Davy (Klaassen, red.). Hij is ook gehaald voor die positie, dus ik ben benieuwd vandaag", zegt Heitinga eerlijk. "Youri is nu drie wedstrijden achter elkaar gestart terwijl hij daarvoor niet veel gespeeld heeft. Ik kijk ook naar wat frisheid. Er komen straks weer een aantal wedstrijden, Youri zal zijn minuten zeker nog gaan maken."

Tot slot wordt Heitinga nog gevraagd naar Mokio, die na Go Ahead Eagles niet meer in actie is gekomen. "Ja, hij moet meer minuten gaan maken. Op dit moment speelt Kenneth op zijn positie, maar Jorthy gaat nog genoeg minuten maken dit seizoen. Dus ik maak me niet zo'n zorgen. Het is de concurrentie waardoor hij nu weinig speelt, want we worden op de training wel vrolijk van Jorthy, hoor", aldus Heitinga.