Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Heitinga voert wijziging door bij Ajax: "Daar zijn we blij mee"

Niek
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles en trainer John Heitinga moet na de 1e speelronde direct een wijziging doorvoeren in zijn opstelling. De oefenmeester kan namelijk hoogstwaarschijnlijk geen beroep doen op Aaron Bouwman. 

"Ik kan je gelijk vertellen dat Ko (Itakura, red.) zijn debuut gaat maken tegen Go Ahead Eagles zondag. Daar zijn we blij mee", sprak Heitinga vrijdag tijdens de persconferentie. "Aaron is niet helemaal fris uit de wedstrijd gekomen tegen Telstar, dus de kans is klein dat hij het gaat halen aankomende zondag."

"Voor Aaron is het hartstikke goed dat een jongen als Ko erbij komt, ook voor zijn ontwikkeling. Tegelijkertijd hebben wij er een defensieve versterking bij", vervolgt de coach, die nog een vraagteken heeft in zijn selectie. "Josip (Sutalo, red.) is twijfelachtig, Brian gaat het sowieso niet halen", besluit Heitinga over de inzetbaarheid van Brobbey. Daardoor begint Wout Weghorst in de punt van de aanval bij de club uit Amsterdam. Hij was tegen Telstar tweemaal trefzeker. 

Jorrel Hato

Jorrel Hato gaat drie Ajax-spelers missen: "Dat was mijn groepje"

Freeke Moes juicht

'Davy Klaassen van het hockey': "Ik was me er niet van bewust"

Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
