Heitinga voert wijziging door bij Ajax: "Daar zijn we blij mee"

"Ik kan je gelijk vertellen dat Ko (Itakura, red.) zijn debuut gaat maken tegen Go Ahead Eagles zondag. Daar zijn we blij mee", sprak Heitinga vrijdag tijdens de persconferentie. "Aaron is niet helemaal fris uit de wedstrijd gekomen tegen Telstar, dus de kans is klein dat hij het gaat halen aankomende zondag."

"Voor Aaron is het hartstikke goed dat een jongen als Ko erbij komt, ook voor zijn ontwikkeling. Tegelijkertijd hebben wij er een defensieve versterking bij", vervolgt de coach, die nog een vraagteken heeft in zijn selectie. "Josip (Sutalo, red.) is twijfelachtig, Brian gaat het sowieso niet halen", besluit Heitinga over de inzetbaarheid van Brobbey. Daardoor begint Wout Weghorst in de punt van de aanval bij de club uit Amsterdam. Hij was tegen Telstar tweemaal trefzeker.