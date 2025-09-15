UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Lees over het eerste elftal van Ajax

Heitinga vol lof over speler: "Heeft de benen en hij heeft de motor"

Amber
bron: Persconferentie
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga was na afloop van de 3-1 overwinning op PEC Zwolle te spreken over onder meer Kenneth Taylor en Youri Regeer. Laatstgenoemde had een basisplaats tegen PEC Zwolle, terwijl Taylor nog 'gewoon' bij Ajax speelt nu de transfermarkt gesloten is.

Volgens Heitinga heeft Taylor de knop omgezet. "Dat moet wel. De transferwindow is gelukkig gesloten en dan voer je natuurlijk ook gesprekken. Niet alleen met Kenneth, maar ook met anderen", zegt de Ajax-trainer op de persconferentie. "En dan is het heel simpel: dan is het klaar. Dan moet je gewoon focussen en voetballen. Kenneth is een echte Ajacied, dat zie je. Hij kreeg helaas wel een flinke tik boven zijn enkel. Ik ga ervan uit dat het snel herstelt."

Over Regeer was Heitinga ook positief. "Ik denk dat Regeer een prima wedstrijd heeft gespeeld op het middenveld. Hij heeft de benen en hij heeft de motor. James (McConnell, red.) komt erbij, dus we zijn zeker nog aan het kijken naar de ideale bezetting."

Theo Janssen

Theo Janssen vol lof: "Die zijn echt niet beter dan dat hij is"

0
Mika Godts juicht

Godts mist oud-Ajacied: "Ben misschien niet zo blij dat hij weg is"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
