Heitinga vol lof over speler: "Heeft de benen en hij heeft de motor"

John Heitinga was na afloop van de 3-1 overwinning op PEC Zwolle te spreken over onder meer Kenneth Taylor en Youri Regeer. Laatstgenoemde had een basisplaats tegen PEC Zwolle, terwijl Taylor nog 'gewoon' bij Ajax speelt nu de transfermarkt gesloten is.

Volgens Heitinga heeft Taylor de knop omgezet. "Dat moet wel. De transferwindow is gelukkig gesloten en dan voer je natuurlijk ook gesprekken. Niet alleen met Kenneth, maar ook met anderen", zegt de Ajax-trainer op de persconferentie. "En dan is het heel simpel: dan is het klaar. Dan moet je gewoon focussen en voetballen. Kenneth is een echte Ajacied, dat zie je. Hij kreeg helaas wel een flinke tik boven zijn enkel. Ik ga ervan uit dat het snel herstelt."

Over Regeer was Heitinga ook positief. "Ik denk dat Regeer een prima wedstrijd heeft gespeeld op het middenveld. Hij heeft de benen en hij heeft de motor. James (McConnell, red.) komt erbij, dus we zijn zeker nog aan het kijken naar de ideale bezetting."